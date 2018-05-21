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أخبار محلية - سياسية

بكرى يمتدح العلاقات السودانية التركية وتطورها فى كافة المجالات

التاريخ : 21-05-2018 - 03:37:00 مساءً
الخرطوم فى 21-5-2018l (سونا) - امتدح الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي العلاقات السودانية التركية وتطورها فى كافة المجالات.
جاء ذلك لدي لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري السيد عرفان نذير اقلو سفير تركيا لدي السودان والذى اكد فى تصريحات صحفية تميز ومتانة العلاقات بين البلدين وقال " لدينا علاقة قوية مع السودان خاصة بعد الزيارة الاخيرة التى قام بها الرئيس التركي للسودان والتى عززت التعاون فى محتلف المجالات
وأشار السفير التركي الى ان مشاركة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير فى القمة الطارئة التى عقدت بشأن القدس في اسطنبول كانت فرصة التقي خلالها الرئيس التركي لبحث وتعزيز العلاقات .
واضاف عرفان " نريد تطوير العلاقات من خلال الزيارات المتبادلة لافتا الى ان الفترة المقبلة ستشهد انعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين.
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