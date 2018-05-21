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أخبار محلية - سياسية

حسبو يوجه بتطويرتجربة معرض صنع في السودان والانتقال به سنويا للولايات ودول الجوار

التاريخ : 21-05-2018 - 03:41:00 مساءً
الخرطوم فى 21-5-2018م ( سونا ) - وجه حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية بتطويرتجربة معرض صنع في السودان والانتقال به سنويا لولايات السودان المختلفة بجانب دول الجوار .
واطلع سيادته لدي لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري وزير الدولة بوزارة الصناعة عبده داؤود على النتائج الايجابية التى حققتها الدورة الثامنة للمعرض الذي يجيء تحت شعار “صنع في السودان جودة واتقان".
واشار الوزير الى النجاح الذى حققه المعرض والاقبال الكبير من العارضين الذين يعرضون كافة المنتجات الصناعية السودانية مضيفا ان الجديد فى هذا العام هو انتقال المعرض الى ولايات السودان المختلفة
اضافة الى تخريج متدربي المشروع الوطني للتطوير الصناعي المستمر والذى شمل مجالات صناعية وشرائح فعالة مما سيكون له انعكاس فى مسيرة الصناعة فى البلاد.
وقال الوزير انه اطلع نائب رئيس الجمهورية على سير العمل فى المصانع المتوقفة بجانب المصانع الجديدة .
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