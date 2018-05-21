الساعة الآن اليوم آخر تحديث 04:57:00 PM

أخبار محلية - سياسية

والى كسلا يتسلم دعما ماليا من أمينة المرأة بحزب الامة المتحد لنفير الولاية

التاريخ : 21-05-2018 - 03:45:00 مساءً
كسلا في 21-5-2018م (سونا) - تسلم والي كسلا الاستاذ ادم جماع ادم الدعم المالي الشخصي المقدم من الاستاذة سلوي عمر احمد أمين أمانة المرأة بحزب الامة المتحد لنفرة مشروعات التنمية بالولاية كاول دعم يقدم من قيادات المرأة بالولاية في كافة المستويات .
وعبر الوالي عن عميق تقديره وشكره للدعم المقدم من أمينة المرأة بحزب الامة المتحدة مشيرا الي ان هذه المبادرة تعتبر من الاهمية بمكان لكونها تؤكد تفاعل المرأة مع برامج ومشروعات الولاية بالاضافة للتفاعل والقبول من مختلف فعاليات الولاية مع نفرة التنمية التي تم اطلاقها مؤخرا.
من جانبها اوضحت الاستاذة سلوي ان الدعم المقدم يعتبر مساهمة اولي في نفير تنمية الولاية مشيرة الي ان النفرة التي تم اطلاقها تمثل سانحة لاهل كسلا في اعلاء قيمة النفير والمشاركة المجتمعية التي ستنعكس ايجابا علي انسان الولاية .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء