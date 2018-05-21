والى كسلا يتسلم دعما ماليا من أمينة المرأة بحزب الامة المتحد لنفير الولاية

كسلا في 21-5-2018م (سونا) - تسلم والي كسلا الاستاذ ادم جماع ادم الدعم المالي الشخصي المقدم من الاستاذة سلوي عمر احمد أمين أمانة المرأة بحزب الامة المتحد لنفرة مشروعات التنمية بالولاية كاول دعم يقدم من قيادات المرأة بالولاية في كافة المستويات .

وعبر الوالي عن عميق تقديره وشكره للدعم المقدم من أمينة المرأة بحزب الامة المتحدة مشيرا الي ان هذه المبادرة تعتبر من الاهمية بمكان لكونها تؤكد تفاعل المرأة مع برامج ومشروعات الولاية بالاضافة للتفاعل والقبول من مختلف فعاليات الولاية مع نفرة التنمية التي تم اطلاقها مؤخرا.

من جانبها اوضحت الاستاذة سلوي ان الدعم المقدم يعتبر مساهمة اولي في نفير تنمية الولاية مشيرة الي ان النفرة التي تم اطلاقها تمثل سانحة لاهل كسلا في اعلاء قيمة النفير والمشاركة المجتمعية التي ستنعكس ايجابا علي انسان الولاية .