الحويرص : نتطلع لآفاق افضل لخدمة البلاد فى المجال العدلى

الخرطوم 21-5-2018(سونا) -



تسلمت الاستاذة نعمات الحويرص مهامها رسميا اليوم كوزيرة دولة بوزارة العدل من الاستاذة تهانى على تور الدبة خلال الاجتماع الذي عقد بحضور وكيل الوزارة عباس الرزم وعدد من المستشارين ورؤساء الادارات بالوزارة .





واكدت الحويرص تطلعها لتأدية مهامها بكامل الوطنية والتجرد والسعى مع الآخرين لاكمال المشروعات والخطط الاستراتيجية التى بدأتها الوزيرة السابقة تهانى تور الدبة وابدت تفاؤلها بالمرحلة المقبلة والنجاحات التى ستحققها الوزارة فى بناء العلاقات والتوقيع والمصادقة على الاتفاقيات الدولية التى تهم البلاد فضلا عن دور الوزارة الداخلي فى تقييم العطاء



واكدت بانه لابد من تضافر الجهود واالتكاتف والتلاحم مشيرة الى ضرورة غرس روح التعاون بين جميع العاملين بالوزارة حتى تتمكن من تأدية دورها الريادي فى بسط سيادة حكم القانون وخلق آفاق افضل لخدمة البلاد فى المجال العدلى.





من جهتها استعرضت الوزيرة السابقة تهانى تور الدبة الخطوات المرحلية اضافة الى المشروعات التى كانت قد بدأتها ابان فترة توليها وقالت ان دولاب العمل كان يسير وفق مرجعيات عمل معينة منبثقة من دستور جمهورية السودان 2005 و قانون وزارة العدل وفق هيكل اداري معين وأن بيئة العمل ساعدت في اداء مهامنا وعزت النجاحات التى حققتها الوزارة بفضل تكاتف وتعاون رؤساء الادارات وتمنت تهانى للوزيرة التوفيق والسداد