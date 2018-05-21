دنقلا تشهد مراسم التوقيع على مذكرة التسليم والتسلم للوالى الجديد

دنقلا 21-5-2018م (سونا) - شهدت مدينة دنقلا اليوم مراسم التوقيع علي مذكرة التسليم والتسلم بين والي الولاية الشمالية الأستاذ ياسر يوسف إبراهيم والمهندس علي عوض محمد موسى والي الشمالية السابق وذلك من خلال جلسة مجلس وزراء حكومة الولاية الشمالية .

واكد الأستاذ ياسر يوسف إبراهيم والي الشمالية مواصلة المسيرة والعمل علي تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بالاهتمام بمعاش الناس وتطوير العمل الاقتصادي وتوفير الأمن والاستقرار مشيرا الي ان الفترة القادمة ستشهد مراجعة كافة الملفات وترتيب الاولويات والوقوف علي مستوي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة والبرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية .

من جانبه اكد المهندس علي عوض محمد موسى والي الشمالية السابق ان مجلس وزراء حكومة الولاية الشمالية يضم عددا من الكفاءات والخبرات ولها دراية كافية بمايدور في الولاية مشيدا بروح التعاون والتنسيق بين قطاعات ومؤسسات ووزارات الولاية الشي الذي أدى الي تحقيق العديد من الإنجازات وان تخطو الولاية خطوات واسعة في المجالات كافة .

