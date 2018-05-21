وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تؤكد دعمها للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

الخرطوم 21-5-2018م (سونا) - أكدت الدكتورة تهاني عبد الله عطية وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات دعم وزارتها للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لتمكينها من الإضطلاع بدورها المهم والمواكبة بالإستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والبني التحتية المتوفرة بالبلاد ،مثل إتاحة المحتوي الرقمي للهيئة عبر مختلف وسائط الإعلام الجديد ،بزيادة السعات وحفظ الأرشيف في بيئة مناسبة وتحويله للرقمية ،بجانب الإسهام في بناء القدرات ،مبينة أن ذلك يأتي تقديرا لما ظلت تقوم به الهيئة تجاه الوطن والمواطن علي مر العصور.

جاء ذلك لدي ترؤسها بمكتبها نهار اليوم الإجتماع المشترك الذي ضم السادة السفير العبيد أحمد مروح المديرالعام للهيئة ومدير عام جهاز تنظيم الإتصالات والبريد ومديرعام المركز القومي للمعلومات والرئيس التنفيذي لسوداتل والمديرالعام لشركة كنار بالإضافة إلي مديرالإدارة الهندسية بالهيئة وعدد من قيادات القطاع ،حيث أعلنت وحدات الوزارة وشركتا سوداتل وكنار عن دعمهم اللا محدود للإذاعة والتلفزيون في إطار التعاون المشترك .

وطلب الإجتماع بعد عرض السيد السفير تنويرا حول الراهن والمأمول إعداد خطة شاملة لإنفاذ مطلوبات الهيئة في كافة المحاور ، ووجهت الدكتورة تهاني وحدات الوزارة والشركتين بسرعة الإنفاذ خاصة فيما يلي سعات الإنترنيت والتدريب والإستفادة من وسائل الإعلام الجديد لبث وإثراء المحتوي الرقمي السوداني علي شبكة الإنترنيت لإحداث التحول الرقمي وتمكين الهيئة من إمكانات الشبكة القومية للمعلومات والتدريب في مجال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي ،وأكد الإجتماع في ختامه علي أهمية الدور الذي تلعبه أجهزة الإعلام لعكس صورة السودان بالطريقة المثلي.