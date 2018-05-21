رئيس القضاء يعود للبلاد بعد مشاركته في مؤتمر القانون الدولي الثامن بروسيا

الخرطوم 21-5-2018(سونا) - عاد للبلاد مساء اليوم بروفيسور حيدر احمد دفع الله رئيس القضاء بعد مشاركته في مؤتمر القانون الدولي الثامن بمدينة سانت بطرسبورغ بروسيا .وكان سعادته قد رأس وفد السودان القضائي المشارك في المؤتمر .

وعقد رئيس القضاء علي هامش أعمال المؤتمر عدة لقاءات منها لقائه بالسيد قادجييف قاديس الايفيتش كبير القضاة بالمحكمة الدستوية الروسية ‘ كما التقى بنظيره التركي.وخلصت اللقاءات بالتأكيد على التعاون والتواصل القضائي المشترك بين السودان وروسيا وتركيا في المجالات السياسية والاقتصاديه .

واكد سعادته من خلال لقاءاته ان السلطة القضائية في السودان منفتحة علي الأنظمة القضائيه في العالم لاسيما الدول الصديقة والشقيقة مثل الجمهوريتين الروسية والتركية .داعيا الي التنسيق في كافة المحافل الدولية من اجل بناء نظام قضائي دولي عادل ومحايد يتساوى أمامه كل الناس مضيفا أن السودان يعمل مع أصدقائه وشركائه الدوليين لإنفاذ سيادة حكم القانون في العالم .