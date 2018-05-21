الفاشر تكمل استعداداتها لاستقبال الوالي الجديد ووداع السابق‎

الفاشر 21-5-2018م (سونا) - اكملت الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور إستعداداتها الرسمية والشعبية لإستقبال والي الولاية الجديد الشريف محمد عباد سموح ووداع الوالي السابق عبد الواحد يوسف ابراهيم يوم غد الثلاثاء .

وقد اطمأنت لجنة الاستنفار والتعبئة خلال اجتماعها اليوم برئاسة معتمد الفاشر التجانى عبدالله صالح علي اكتمال الترتيبات الخاصة باستنفار القطاعات والهياكل التنفيذية والتنظيمية والسياسية والشعبية بمحلية الفاشر للمشاركة في استقبال الوالي الجديد بمطار الفاشر و المشاركة في اللقاء النوعي و الاحتفال بوداع الوالى السابق بقاعة مجذوب الخليفة .

وقد امن المجتمعون علي تلك الترتيبات مؤكدين ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية لانجاح برنامج استقبال الوالى الجديد والوفد المرافق له ووداع الوالي السابق .

