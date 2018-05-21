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لجنة الأمن بالبرلمان تؤكد خلو ولايات دارفور من الحركات المسلحة

التاريخ : 21-05-2018 - 10:59:00 مساءً
الخرطوم 21-5-2018 (سونا) - اكد اللواء ركن (م) الهادي آدم حامد رئيس لجنة الأمن والدفاع الوطني بالمجلس الوطني خلو ولايات دارفور من الحركات المسلحة،مشيراً لوجود خلايا نائمة للحركات كما في الجامعات التى تقوم ببعض الأعمال لتظهر وجودها ونشاطها.
وقال في تصريحات صحفية بالبرلمان اليوم ان رد وزير الدولة بوزارة الدفاع على المسألة المستعجلة المقدمة من العضو سهام حسن حسب الله عن حزب التحرير والعدالة القومي حول احداث جبل مرة جاء رداً شافياً ومقنعاً، مضيفاً أن الوزير قدم تقريراً مفصلاً للأحداث التي حدثت في نيرتتي من الخلايا النائمة التي تتبع لعبدالواحد محمد نور والتى راح ضحيتها رجل وامرأة.
واوضح رئيس اللجنة ان هناك قرار رئاسي لوقف اطلاق النار، وقرار جمع السلاح الذي يعطى القوات المسلحة التحرك لجمع السلاح ، مشيراً إلى اهمية الاستمرار في عملية جمع السلاح.
وأبان أن للحركات متفلتين يقومون بعمليات نهب مثل الأحداث التي شهدتها طويلة قبل شهور وقبل اسابيع.
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