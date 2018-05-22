والي سنار الجديد يصل سنجة غدا

سنجة 22-5-2018lم ( سونا)- يصل الى مدينة سنجة حاضرة ولاية سنار صباح غد الأربعاء دكتور عبد الكريم موسي عبد الكريم والي الولاية الجديد حيث سيتم استقباله رسميا وشعبيا عند مدخل الولاية .

وسيكون علي رأس مستقبلي الوالي الجديد قيادات الولاية التنفيذية والتشريعية وقادة الأحزاب والقيادات النظامية.

وعلمت وكالة السودان للأنباء بان السيد الوالي سيتوجه عقب مراسم الاستقبال الي سنجة حاضرة ولاية سنار حيث يخاطب اللقاء النوعي للقيادات التنفيذية والتشريعية والأمنية والعدلية والإدارة الاهلية وقيادات المجتمع المدني وممثلي المحليات ثم يترأس جلسة مجلس الوزراء كما يترأس اجتماع لجنة الأمن بأمانة الحكومة.

وفي أعقاب ذلك يترأس اجتماع المجلس القيادي للمؤتمر الوطني.

وكان رئيس الجمهورية قد اصدر عدة مراسيم جمهورية مؤخراً بتعيين ولاة تضمنت تعيين الدكتور عبد الكريم موسى عبد الكريم واليا لسنار خلفا للأستاذ الضو الماحي.

