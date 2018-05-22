د.فيصل حسن ابراهيم يوجه بالاهتمام بالعودة الطوعية بولاية وسط دارفور

الخرطوم 22-5-2018م(سونا)- وجه مساعد رئيس الجمهورية د فيصل حسن ابراهيم بالاهتمام بالعودة الطوعية بولاية وسط دارفور ودعم النازحين بما يمكنهم من الانتقال الي دائرة الإنتاج والإنتاجية.

وشدد لدى لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري والي ولاية وسط دارفور الاستاذ محمد احمد جاد السيد علي اهمية بسط هيبة الدولة عبر الاستمرار في عملية جمع السلاح والاتصال ببقايا المتمردين للانضمام لمسيرة السلام .

وأوضح الوالي في تصريحات صحفية ان اللقاء تناول قضية التعليم بالتركيز على قضية الفاقد التربوي الذي نتج عن الظروف التي مرت بها الولاية.

وأبان سيادته أن اللقاء تطرق الى مشروع جبل مرة ودعم الاسر المنتجة من خلال توفير وسائل الانتاج

ولفت الوالي الى ان الولاية تحتاج الى تأسيس البني التحتية فيما يتعلق بمقار الحكومة والوزارات بما يمكن من اداء المهام على الوجه المطلوب.