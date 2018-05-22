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أخبار محلية - سياسية

حسين كرشوم : جنوح عرمان للوسائل السلمية يعتبر نقلة في توجه الحركة الشعبية

التاريخ : 22-05-2018 - 01:21:00 مساءً
الخرطوم 22 -5 -2018م(سونا) - إعتبر الإستاذ حسين كرشوم عضو وفد الحكومة لمفاوضات منطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق تصريحات ياسر عرمان حول جنوحه للوسائل السلمية لتغيير النظام نقلة في توجه الحركة الشعبية قطاع الشمال بعد فشلها في كل محاولات الآلة العسكرية .
وزاد كرشوم في تصريح (لسونا) أنها ليست المرة الأولى لعرمان فسبق وان صرح عن نيتهم خوض الانتخابات وإعمال ادوات التغيير السلمية وقد تماشى معه رفيق دربه مالك عقار ودعوا بعض الاحزاب الى ذلك ، مشيرا إلى أنها تعبير عن تيار عريض في الحركة الشعبية والمجتمع الدولي.
وكان ياسر عرمان قد صرح عن تحولات محلية وعالمية تستدعي انتقالهم إنتقالا "سلسا" من الكفاح المسلح إلى النضال السلمي .
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