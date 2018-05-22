الوزير بمجلس التخطيط الإستراتيجي بالجزيرة يقف على سير الأداء بمحلية الحصاحيصا

مدني في 22-5 -2018م(سونا)- رأس الأستاذ أحمد مساعد الريح الوزير بمجلس التخطيط الإستراتيجي بولاية الجزيرة اليوم برئاسة محلية الحصاحيصا إجتماعاً موسعاً ضم مديري الإدارات المتخصصة بالمحلية بحضور د. عبد الله حمد النيل معتمد محلية الحصاحيصا .

وأعلن مساعد ان زيارته للمحلية تهدف للوقوف علي سير الأداء ومدي إهتمام المحليات بالكادر البشري وتهيئة بيئة العمل والوقوف علي خطط المحلية المستقبلية في مختلف المجالات

ودعا مساعد للإلتزام بالخطط الإستراتيجية لتعزيز برنامج إصلاح أجهزة الدولة وتطوير القدرات بالمحليات وعبر عن إشادته بالجهود المبذولة من محلية الحصاحيصا خاصة في مجالات الصحة والتعليم والمياه.

من جانبه تناول المعتمد المحاور التي تبنتها محليته تجاه النهوض بالبني التحتية وذلك عبر الشراكات الإستراتيجية مع المحليات والبيوتات لتطوير المجال الخدمي ولفت للجهود المبذولة لكهربة وتطوير المشاريع الزراعية وأشار الي الإجراءات المتبعة للنهوض بالتعليم والصحة عبر الشراكات مع الأهالي والمنظمات المحلية .

وأكد أن التخطيط الإستراتيجي مهم لتطوير العمل وقطع بجاهزية الحصاحيصا للعمل عبر الموجهات الرسمية من اجل خلق محلية رائدة .

فيما أكد الأستاذ عثمان عابدين المدير التنفيذي للمحلية سعي المحلية لتطوير الأداء عبر تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وموجهات إصلاح أجهزة الدولة وقدم عابدين تقريرا عن الأداء العام للمحلية في كافة المجالات .

كما تم الإستماع الي تقارير اداء مفصلة من مديري الإدارات بالمحلية حوت الخطط المستقبلية لتجويد الأداء .

