جلسة استثنائية لتشريعى الشمالية بمناسبة استقبال والي الولاية الجديد ووداع الوالي السابق

دنقلا 22-5-2018م( سونا )- عقد مجلس تشريعي الولاية الشمالية اليوم بدنقلا جلسة استثنائية برئاسة الأستاذ نصر الدين ابراهيم رئيس المجلس وذلك بمناسبة استقبال والي الولاية الشمالية الأستاذ ياسر يوسف إبراهيم ووداع المهندس علي عوض محمد موسي والي الشمالية السابق .

وأكد والي الشمالية الأستاذ ياسر يوسف في كلمته بهذه المناسبة المضي قدما في درب التنمية والخدمات والتطور وتحقيق تطلعات إنسان الولاية.

وقال سيادته إن الولاية فى حاجة الى عمل كبير خلال المرحلة المقبلة يتطلب من جميع الأجهزة التنفيذية والتشريعية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني تضافر الجهود حتي تستكمل مسيرة النهضة ويتم استقلال وتفجير موارد الولاية الزراعية والبشرية والمعدنية والسياحية والاستثمارية داعياً الي التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة والمؤسسات من اجل نهضة وتقدم وتطور الولاية الشمالية .

واضاف ان الشعار الذي ستعمل الحكومة علي تطبيقه خلال الفترة المقبلة هو /ولاية جاذبة للناس /

كما خاطب اللقاء المهندس علي العوض والي الشمالية السابق مؤكدا ان ماتحقق من انجاز وعمل خلال الفترة الماضية جاء بفضل الله أولا وبتنسيق وتعاون تام بين الجهازين التنفيذي والتشريعي واجهزة ومؤسسات وقطاعات الولاية مشيرا الي ان مجلس تشريعي الولاية الشمالية كان مبادرا في العديد من المشروعات والبرامج التي نفذت والصناديق التي أنشئت والقوانين واللوائح التي اجيزت بالولاية .

من جانبه اكد رئيس مجلس تشريعي الولاية الاستاذ نصر الدين إبراهيم حرص المجلس وتعاونه الكامل مع الجهاز التنفيذي من اجل تحقيق مصالح المواطنين مرحبا باسم المجلس بالاستاذ ياسر يوسف والي الولاية وقدم الشكر للمهندس علي عوض الوالي السابق علي ماقام به من عمل مشيرا الي ان المجلس يضم في عضويته 54عضوا يمثلون عددا من الاحزاب والقوي السياسية .

وأضاف أن المجلس يعتبر اول مجلس تشريعي علي مستوي ولايات البلاد يقوم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واشار الي ان المجلس عقد حتي الآن 15دورة و3جلسات اجرائية و166جلسة واصدر 93قرارا واجاز 20قانونا .