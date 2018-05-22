مساعد رئيس الجمهورية يطلع على مجمل الأوضاع بولاية غرب كردفان

الخرطوم 22-5-2018م (سونا)- اطلع مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن ابراهيم علي مجمل الأوضاع بولاية غرب كردفان .

ووجه سيادته لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وإلي الولاية احمد عجب الفيا بالعمل علي ضبط الخطاب السياسي وتعزيز السلم الاجتماعي والاستمرار في عملية جمع السلاح .

وأوضح الوالي في تصريحات صحفية ان اللقاء تناول سبل توفير العيش الكريم للمواطنين وتجويد الخدمة المدنية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بصورة ترضي الذين شاركوا فيه بجانب الاستعداد لموسم الخريف لتحقيق وفرة انتاجية تساهم في الدخل القومي وتوفير السلع للمواطنين .

