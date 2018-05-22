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أخبار محلية - سياسية

تشريعى البحر الأحمر يحيل بيان الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية للجنة المختصة

التاريخ : 22-05-2018 - 03:16:00 مساءً
بورتسودان 22-5-2018م ( سونا ) - أحال المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر في جلسته اليوم برئاسة الاستاذ عمر أوشيك رئيس المجلس بيان أداء وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بالولاية للعام 2017 م وخطتها للعام 2018 م الي لجنة الزراعة المختصة بالمجلس لمزيد من الدراسة ، وذلك بعد تداوله حول البيان .
واكد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بالولاية حرص الوزارة واهتمامها بتنمية وتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والاستغلال الامثل للموارد الزراعية، وتشجيع قيام الجمعيات الانتاجية من اجل الاستفادة من فرص التمويل المتاحة لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم .

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