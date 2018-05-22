والي الشمالية يبدأ زيارته التعريفية لمؤسسات الولاية بالجهاز القضائي

دنقلا 22-5-2018م( سونا ) - إستهل الأستاذ ياسر يوسف إبراهيم والي الولاية الشمالية اليوم برنامج زيارته التعريفية لمؤسسات الولاية المختلفة بزيارة لرئاسة الجهاز القضائي بالولاية .

وكان في استقباله مولانا صلاح الدين عباس عجب رئيس الجهاز القضائي بالولاية الشمالية وعدد من القضاة والعاملين بالجهاز القضائي حيث استمع الوالي خلال الزيارة إلى تنوير من رئيس الجهاز القضائي بالشمالية حول سير الأداء والعمل بالجهاز والقضايا التي تم الفصل فيها ومستوى التنسيق بين كافة الأجهزة العاملة في الولاية الشمالية .

وشدد الأستاذ ياسر يوسف على ضرورة فصل السلطات وإحكام التنسيق والتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية من أجل بناء دولة القانون والعدالة ورد الحقوق والمظالم للمواطنين كما شدد على حسم القضايا التي ترد للمحاكم.

