النائب الأول يطلع علي نتائج زيارة وزير النقل لدولة قطر

الخرطوم 22-5-2018م(سونا)-إطلع الفريق أول ركن بكري حسن صالح التائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي علي نتائج زيارة المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور لدولة قطر والترتيبات المتعلقة بتأهيل ميناء سواكن .

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء المهندس مكاوي محمد عوض والذي أوضح في تصريحات ان زيارته للدوحة كانت فرصة للإطلاع على أحدث التقنيات في صناعة الموانئ البحرية .

وأضاف أنه أطلع النائب الأول علي مجهودات وزارته في ترقية وتطوير السكة حديد خاصة فيما يتعلق بربط البحر الأحمر پإنجمينا مشيدا بتعاون وزارتي الدفاع والداخلية في تأمين الطرق لإنجاز هذا المشروع الكبير.