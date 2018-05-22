النيل الأبيض تستقبل واليها الجديد أبوالقاسم الأمين بركة

كوستي في 22 - 5 - 2018م ( سونا ) - استقبلت ولاية النيل الأبيض صباح اليوم الأستاذ أبوالقاسم الأمين بركة والي النيل الأبيض بحضور الدكتور عبد الحميد موسى كاشا والي النيل الأبيض السابق وعدد من الولاة السابقين ووزراء الدولة بالوزارات الاتحادية ووفد من المؤتمر الوطني والهيئة البرلمانية لنواب ولاية النيل الأبيض بالمجلس الوطني ومجلس الولايات، حيث كان في استقبالهم عند مدينة القطينة عدد من أعضاء حكومة الولاية وقيادات محلية القطينة كما تم استقبال الوفد من قبل محلية الدويم وتم إعداد لقاء جماهيري حاشد بمدينة ربك بحضور كل الفعاليات السياسية والاجتماعية وقيادات ورموز المجتمع.

وحيا الأستاذ أبوالقاسم الأمين بركة والي النيل الأبيض، لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري بميدان محلية ربك الدكتور عبد الحميد موسى كاشا الوالي السابق لجهده الكبير في إنفاذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وقال إن كاشا استطاع إنجاز مشروعات تنموية ستظل راسخة في تاريخ الولاية .

وعبر بركة عن شكره لرئاسة الجمهورية على الثقة التي أولاها له لقيادة ولاية النيل الأبيض، وقال " أنني أدرك عظمة التكليف لأن النيل الأبيض هي ولاية التاريخ والجهاد وتحمل سمات الوسطية وأن هذه المؤشرات الإيجابية تجعل التحدي قائماً لإدارة الولاية"

وتعهد والي النيل الأبيض بأن يبسط الشورى للجميع وإن برنامج عمله في المرحلة القادمة يتوافق مع خطة الدولة العامة لاستكمال البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وإنفاذ توصيات الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي وإنفاذ خطة الولاية للعام 2018م وترتيب الأولويات في ذلك خاصة برنامج رئيس الجمهورية وإعطاء أولوية في مجال المياه والصحة والحماية الاجتماعية .

وأكد بركة أن الزراعة تمثل حجر الزاوية في برنامجه في المرحلة المقبلة وقال إن الإعداد للموسم الزراعي يبدأ من اليوم بتوفير كافة مدخلات الإنتاج خاصة الجازولين، وقال " إننا نتطلع لدور أكبر لمساهمة الشركات القومية في التنمية المحلية" .

وحول علاقة الولاية مع دولة الجنوب أشار بركة إلى أهمية الحفاظ على التعايش السلمي مع دولة الجنوب ومعالجة قضايا الزراعة والرعاة.

من جهته، أكد الدكتور عبد الحميد موسى كاشا والي النيل الأبيض السابق أن النجاح الذي تحقق في فترة تكليفه بالولاية ساهم فيه كل أبناء الولاية وقياداتها على المستوى الولائي والاتحادي وقال إن نجاح الوالي بركة مرهون بوقوف أهل الولاية مع الوالي وتقديم الدعم والسند له لأداء مسيرته .

وفي ذات السياق رحب الأستاذ إسماعيل نواي السيد رئيس المجلس التشريعي بالوالي الجديد أبو القاسم الأمين بركة وأضاف أن الولاية آمنة ومستقرة سياسياً وليست بها أي جهوية أو قبلية.

وأكد أن الوالي الجديد سيجد كل التعاون والسند وأن شعارهم مع الجهاز التنفيذي "متعاونون وليس متشاكسون" ، كما رحب الأستاذ عبد القادر الخير وزير المالية والاقتصاد رئيس لجنة الاستقبال بالوالي أبو القاسم بركة وأكد أنه سيجد كل الدعم لإكمال المشروعات التنموية والخدمية بالولاية.

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