اللجنة التنفيذية للتعاون السوداني التركي تعفد اجتماعها الدوري

الخرطوم 22-5- 2018م (سونا) - عقدت اللجنة التنفيذية للتعاون السوداني التركي برئاسة دكتور عوض أحمد الجاز رئيس اللجنة اجتماعها الدوري اليوم بالقصر الجمهوري .

و أوضح الجاز في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن اللجنة راجعت التكاليف السابقة والمتمثلة في تطوير الزراعة وتحسين السلالات الحيوانية بالإضافة إلى مراجعة كل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تمت مع الجانب التركي.

وأبان الجاز أنه تم خلال الاجتماع تقديم بعض التقارير من القطاع الخاص السوداني حول المشروعات التي تم التعاقد عليها في مجال الصوامع والمسالخ بالإضافة إلى ترتيب مجلس رجال الأعمال المشترك، لافتا إلى أن هنالك أعمالا بدأت بالفعل في مجالات التعليم والصحة.

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