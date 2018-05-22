بكري يطلع على سير عمل اللجنة الفنية للأمن الغذائي

الخرطوم في 22-5-2018م (سونا)- اطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح، على سير عمل اللجنة الفنية للأمن الغذائي.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمجلس الوزراء بوزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات صبرى الضو، والذي أوضج في تصريحات صحفية أن اللقاء تناول مهام واختصاصات اللجنة خاصة المتعلقة بعملية هيكلة الأمن الغذائي ووضع سياسة قومية معتمدة للأمن الغذائي، مبينا أن النائب الأول وجه بالاستمرار في استكمال الأمانة الفنية والعمل على تكوين مجالس للأمن الغذائي بالولايات، وذلك لتسهيل العمل بين المركز والولايات في مجال الأمن الغذائي.



