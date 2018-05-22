أحمد سعد يؤكد أن القطاع الاقتصادي يسعى لإنشاء صوامع في القضارف

الخرطوم 22-5-2018 (سونا) - أكد الأستاذ أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء أن القطاع الاقتصادي في عمل دؤوب لإنشاء صوامع في الموسم المقبل في القضارف، مضيفاً أن هناك تعاقداً مع شركة كندية في هذا المجال.

وأكد في رده على مداولات أعضاء مجلس الولايات في جلسته، اليوم، برئاسة الدكتور إبراهيم يوسف هباني نائب رئيس المجلس بعد البيان الذي قدمه حول موقف تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الولايات خلال دورة الانعقاد السادسة، أكد سعد حرصهم على التنسيق بين مجلس الوزراء والولايات خاصة في تنمية وتطوير قدرات كل الولايات حتى تستطيع أن تواكب، مضيفاً أن المجلس يعقد بعض اجتماعاته في الولايات حتى تستطيع أن تواكب العمل الإداري.

وقال "دورنا في مجلس الوزراء التنسيق بين الجهاز التشريعي والتنفيذي ومتابعة تنفيذ التوصيات التي نفذت والتي لم تنفذ ولماذا لم تنفذ، وإفادة مجلس الولايات بالتنفيذ كل دورة"، مؤكداً متابعتهم الدقيقة لكل التوصيات التي ترد ومواصلة التنسيق والعمل سوياً من أجل الوطن وتقدمه.

وأوضح أن المجالس التي تمت في رئاسة الجمهورية لتحكيم التنسيق وأن دورها كبير، معرباً عن أمله في أن تقوم بالدور المنوط بها.

وأشار وزير رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الدولة مجتهده في تطوير وتنسيق العلاقات مع دول الجوار والعالم العربي والعالم أجمع.

وأبان أن ديوان الحكم الاتحادي مكلف بالتنسيق مع الولايات، مضيفاً أن الديوان سيقدم لمجلس الولايات تنويراً عن أدائه في الفترة المقبلة.