معتمد محلية الطويشة بولاية شمال دارفور يؤكد دعم محليته للزكاة‎

الفاشر في 22ـ5ـ2018م (سونا) - أكد معتمد محلية الطويشة بولاية شمال دارفور بالإنابة نصر الدين احمد الشريف؛ دعم محليته للزكاة لتواصل مسيرتها في جباية وصرف الزكاة للفقراء والمساكين وإقامة المشروعات الفردية والجماعية التى تعود بالنفع على الشرائح المستهدفة وخاصة الفقراء.

وقال - خلال مخاطبته اليوم احتفال مكتب زكاة محلية الطويشة؛ بمناسبة تدشين برنامج شهر رمضان المعظم والذي استهدف (4500) مستفيد؛ بمختلف مناطق المحلية بتكلفة كلية بلغت (5) ملايين جنيه - قال إن تجربة الزكاة من التجارب الرائدة التى أصبحت الكثير من دول العالم تقتدي بها.

وأشاد - في الوقت نفسه - بالأعمال الجليلة التي نفذتها الزكاة وتدخلاتها في معالجة آثار السياسات الأخيرة على معاش الناس .

ودعا المكلفين الذين لم يخرجوا زكاة أموالهم بضرورة الإسراع في إخراج زكاة أموالهم طواعية من أجل تنفيذ المزيد من المشروعات التى من شأنها إخراج الفقراء من دائرة الفقر وإعادتهم الى دائرة الإنتاج..

من جهته؛ أوضح مدير مكتب زكاة محلية الطويشة ابراهيم حمد؛ أن برنامج شهر رمضان يحتوي على عدة محاور تشمل كيس الصائم ، الراعى والرعية، وإطلاق سراح نزلاء السجون، علاوةً على نفرة الخلاوي ، وفرحة العيد، علاوةً على توزيع ألف جوال دخن كقوت للفقراء والمساكين .

وأشاد حمد بالدعم المقدر الذى ظل يحظى به مكتب زكاة المحلية من قبل أمين ديوان الزكاة بالولاية والمجلس الزكوي، مما كان له الأثر الفاعل فى دفع مسيرة العمل الزكوي، محيياً جهود العاملين بزكاة المحلية وتفانيهم فى العمل إحياءً وتعظيماً لشعيرة الزكاة.

وامتدح حمد الدور الرائد للمكلفين وتجاوبهم مع فرق عمل الجباية؛ وذلك بإخراج زكاة أموالهم طواعية، داعياً المكلفين الذين لم يخرجوا زكاة أموالهم بضرورة الإسراع فى إخراج الزكاة حتى يتسنى للزكاة تنفيذ المزيد من المشروعات الفردية والجماعية التى تعود بالنفع على الشرائح المستهدفة وخاصة الفقراء والمساكين.



