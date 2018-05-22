القطاع السياسي للوطني يوجه بتسريع خطى الحوار مع الأحزاب

الخرطوم فى 22-5-2018 (سونا) -

وجه القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني بتسريع خطى الحوار مع الأحزاب حول القضايا موضوع النقاش، وناقش القطاع السياسى - خلال الاجتماع الذى ترأسه دكتور محمد مصطفى الضو نائب رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطنى بالمركز العام للحزب اليوم - ناقش التقرير التفصيلي لأمانة المنظمات؛ حيث أصدر القطاع - بعد إشادته بالخطة - عددا من الموجهات .

كما وقف القطاع على سير أعمال لجان الحوار مع القوى السياسية، وأشار د . الضو إلى أن عمل اللجان يسير بصورة جيدة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الخطوات فى هذه القضايا التى تهم الساحة السياسية.

