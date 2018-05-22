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أخبار محلية - سياسية

القطاع السياسي للوطني يوجه بتسريع خطى الحوار مع الأحزاب

التاريخ : 22-05-2018 - 09:28:00 مساءً
الخرطوم فى 22-5-2018 (سونا) -
وجه القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني بتسريع خطى الحوار مع الأحزاب حول القضايا موضوع النقاش، وناقش القطاع السياسى - خلال الاجتماع الذى ترأسه دكتور محمد مصطفى الضو نائب رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطنى بالمركز العام للحزب اليوم - ناقش التقرير التفصيلي لأمانة المنظمات؛ حيث أصدر القطاع - بعد إشادته بالخطة - عددا من الموجهات .
كما وقف القطاع على سير أعمال لجان الحوار مع القوى السياسية، وأشار د . الضو إلى أن عمل اللجان يسير بصورة جيدة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الخطوات فى هذه القضايا التى تهم الساحة السياسية.
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