الميرغني يوجه بالإسراع في حل الضائقة المعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد

الخرطوم 22-5-2018 (سونا)

التقي السيد/محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية بالقاهرة وزير رئاسة مجلس الوزراء الأمير/أحمد سعد عمر الذي قدم لسيادته التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك وتنويرا لمجمل الوضع السياسي الراهن بالبلاد

ووجه مولانا الميرغني بالإسراع في حل الضائقة المعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد كما حمله تحياته وتهانيه بحلول شهر رمضان المبارك للسيد /رئيس الجمهورية والسيد /رئيس مجلس الوزراء القومي وقيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي وكافة الشعب السوداني.

