البرلمان يجيز رد وزارة التعليم العالي

الخرطوم 22-5-2018م (سونا) -

أجاز المجلس الوطني - فى جلسته اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس - رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على سؤال العضو عبدالله عبدالرحمن عبدالله عن دوائر المؤتمر الوطني.

وأفادت البروفيسور سمية ابوكشوة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بأن الطلاب الذين يدرسون بالمنهج البريطاني لا دخل للوزارة بهذا المنهج الأجنبي ، مبينة أن الحكومة كفلت لهم الجلوس للشهادة السودانية باللغة العربية أو الأجنبية، وقالت إن امتحان الشهادة السودانية متاح للجميع داخل وخارج السودان، وأبانت أن وزارة التعليم العالي لا تصدق مدارس خاصة وهو شأن وزارة التربية والتعليم.

فيما قالت الوزيرة: إن نسبة الكوتة يستفيد منها أبناء المغتربين؛ حيث وفرت هذا العام خمسة آلاف مقعد، تم فيها قبول ثلاثة آلاف

وأوضحت أن عدد المدارس الأجنبية بالخرطوم (57) مدرسة؛ حيث امتحن منها هذا العام (772) طالبا وطالبة.

من جانبهم تقدم عدد من أعضاء المجلس بعدد من الأسئلة الفرعية؛

