وزير الخارجية يتسلم رسالة من نظيره الإماراتي

الخرطوم 22-5-2018م(سونا) -

تسلم وزير الخارجية الدكتور الدرديري محمد احمد رسالة تهنئة من نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وذلك أثناء استقباله اليوم السفير الإماراتي بالخرطوم؛ حيث نقل له السفير تحيات الشيخ عبد الله بن زايد متمنياً له التوفيق فى موقعه الجديد .

وأشار السفير الإماراتي إلى متانة العلاقة بين البلدين وأهمية تعزيزها فى كافة المجالات .

من جانبه؛ شكر السيد الوزير السفير الإماراتي على الزيارة، مثمناً التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وطلب نقل تحاياه وشكره لشقيقه سمو الشيخ عبد الله بن زايد على التهنئة، مؤكداً عزمه تعزيز العلاقات بين السودان ودولة الإمارات الشقيقة والعمل سويا على تقوية العلاقات بين كافة الأشقاء وعلى كافة المستويات.

