رئيس المؤتمر الوطني بجنوب كردفان يكشف عن خطة الحزب للمرحلة المقبلة

كادوقلي 22-5-2018 (سونا) -

كشف رئيس حزب المؤتمر الوطني؛ والي جنوب كردفان الفريق أحمد إبراهيم مفضل، عن خطة حزبه للمرحلة المقبلة، داعيا العضوية إلى الاستعداد المبكر لانتخابات العام 2020 وقيادة حراك تنظيمي واسع بالمحليات والمساهمة في الإنتاج والإنتاجية والتنمية .

وقال - لدى لقائه اليوم بدار الحزب بكادوقلي قيادات وهياكل الحزب، بمناسبة استقباله وتسلمه عمله ومباشرة مهامه -: قال إن الحزب يمضي في بناء هياكله على المستويات كافة، إضافة إلى تصميم خطاب سياسي يواكب المرحلة ويخاطب أهل الولاية جميعاً، مواصلة للمسيرة وقيادة المرحلة .

من جانبه؛ رحب نائب رئيس الحزب الأستاذ الهادي عثمان أندو برئيس الحزب الجديد، مؤكدا دعم العضوية له لمواصلة البناء الحزبي والتنظيمي لخوض المرحلة واستكمال مشوار السلام ومشروعات التنمية. معربا عن شكره لرئيس الحزب السابق الدكتور عيسى آدم أبكر على ما قدمه طوال المرحلة الماضية.

