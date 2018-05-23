قطاع الفكر والثقافه بالمؤتمر الوطني بالجزيرة يدشن برنامج رمضان بكلفة 370 ألف جنيه

مدني 23-5-2018م(سونا)- دشن قطاع الفكر والثقافة بحزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة صباح اليوم برنامج شهر رمضان المعظم بكلفة 370 ألف جنيه .

و كشفت الأستاذة زليخة محمد الحسن رئيسة القطاع في تصريح/ لسونا/ أن البرنامج إستهدف توزيع 10 آلاف كرتونة صائم على محليات الولاية الثماني وتوزيع الدعم المادي للشرائح الضعيفة من العمال بعدد من الهيئات والمؤسسات بكلفة 170 ألف جنيه وإطلاق سراح عدد من الغارمين بسجن ودمدني العمومي بمبلغ 150 ألف جنيه .

ولفتت زليخه إلى أن البرنامج يشمل زيارات إجتماعية بكلفة 50 ألف جنيه وأعلنت أن تمويل البرنامج تم بالجهد الشعبي الخالص تعزيزاً لإستراتيجية القطاع تجاه تحريك المجتمع .

من جانبها إستعرضت الأستاذة أم سلمة عثمان يحي أمينة الأمانة الإجتماعية بقطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني جهد الأمانة في الطواف على المحليات وتقوية آليات التنسيق لتنفيذ برنامج شهر رمضان المعظم وكشفت عن إستلام مبلغ 153 ألف جنيه كدعم من الخيرين من أبناء الولاية بالخارج لإنفاذ برنامج شهر رمضان وتوزيع 100 جوال سكر .

وأعلنت عن إكتمال الإستعدادات لتنفيذ برامج الإفطارات الجماعية على مستوى محليات الولاية .

وكان الأستاذ عثمان خليل مدير عام هيئة نظافة وتطوير الولاية قد حيا مبادرات قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني في دعم العاملين بالهيئة وزاد خلال تسلمه دعم القطاع لعمال الهيئة أن الدعم سوف يكون حافزاً لعمال الهيئة لبذل المزيد من الجهد شاكراً إسهامات القطاع في إستنهاض همم الخيرين وأصحاب العمل في دعم محدودي الدخل من عمال الولاية .