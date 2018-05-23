والي سنار الجديد يصل سنار

سنار.23-5-2018م ( سونا)- وصل إلى سنار صباح اليوم دكتور عبد الكريم موسى عبد الكريم والي سنار الجديد ليتولي مهامه بعد تعيينه واليا للولاية خلفاً للأستاذ الضو الماحي يرافقه المهندس أحمد عباس محمد سعد والي ولاية سنار الاسبق والدكتور محمد مصطفى الضو عضو اللجنة الاقتصادية ويوسف حولي وزير مالية سنار الاسبق ودكتور يوسف الصديق معتمد شؤون الرئاسة نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب بسنار وعدد من اعيان دار فور.

وكان على رأس مستقبلي الوالي الجديد بمدخل ولاية سنار الاستاذ الضو محمد الماحي والي سنار السابق ودكتور شرف الدين هجو المهدي رئيس مجلس تشريعي الولاية والقيادات التنفيذية والتشريعية والأمنية والعدلية والنظامية.

ويخاطب الوالي عددا من اللقاءات ويترأس اجتماعات مجلس الوزراء ولجنة الامن والمكتب القيادي للمؤتمر الوطني بحاضرة الولاية بسنجة.