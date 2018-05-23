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أخبار محلية - سياسية

حسبو يشدد على الاهتمام بقضية العودة الطوعية بولايات دارفور

التاريخ : 23-05-2018 - 02:00:00 مساءً
الخرطوم 23-5-2018م(سونا) - شدد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن على الاهتمام بقضية العودة الطوعية باعتبارها المشروع الأول فيما يتعلق بمعالجة آثار الحرب بولايات دارفور .
واطلع سيادته - لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم والي ولاية جنوب دارفور المهندس آدم الفكي، على مجمل الأوضاع الأمنية والاستقرار الذي تشهده الولاية .
وأوضح الوالي - في تصريحات صحفية - أن عملية جمع السلاح كان لها أثرها البالغ في الاستقرار الذي أفضى الى العودة الطوعية الكبيرة التي بلغت أكثر من 65 الف أسرة على مستوى الولاية، مشيرا الى أن العمل جار لتوطين العائدين في قراهم وتوفير الخدمات الضرورية لهم .
ولفت الوالي الى بداية المرحلة الثانية بتخطيط أكثر من 20 الف قطعة لاستيعاب النازحين الذين لا يرغبون في العودة الى قراهم ؛ تعقبها المرحلة الثالثة بتخطيط المعسكرات ومن ثم إنهاء آثار الحرب بجنوب دارفور .
وأكد الفكي حرص حكومته على إنزال المصالحات على أرض الواقع لتعزيز السلم الاجتماعي من أجل الاستقرار الدائم بالولاية .
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