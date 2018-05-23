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أخبار محلية - سياسية

والي شمال دارفور الجديد يتسلم مهام عمله رسميا

التاريخ : 23-05-2018 - 05:06:00 مساءً
الفاشر في 23ــ5ــ2018م (سونا) - تسلم والي ولاية شمال دارفور الشريف محمد عباد سموح اليوم بمقر حكومة الولاية بالفاشر ،تسلم مهام عمله رسميا عقب اكتمال اجراءات التسليم والتسلم بينه والوالي السابق عبدالواحد يوسف ابراهيم .
واكد عباد في تصريح صحفي عقب التوقيع على وثيقة التسليم والتسلم مضي حكومته في استكمال مشروعات التنمية وتوفير الخدمات والاهتمام بمعاش الناس والسعي لزيادة الانتاج والانتاجية، ممتدحا الجهود التي قام بها الوالي السابق وجميع مكونات الولاية من اجل تحقيق الاستقرار ودفع مشروعات التنمية والخدمات .
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