وزيرة الدولة بالعدل تتفقد سير العمل بإدارات الوزارة

الخرطوم 23-5-2018م (سونا)- تفقدت وزيرة الدولة بوزارة العدل مولانا نعمات الحويرص اليوم برفقة وكيل وزارة العدل أحمد عباس الرزم وعدد من المستشارين وقيادات العمل بالوزارة تفقدوا سير العمل بالادارات الداخلية لوزارة العدل فى إطار الخطة الرامية لتحسين وتجويد وتطوير الأداء بالوزارة والدفع بالآراء والتوجيهات الإيجابية وتحسينها كما وقفت على السلبيات والمعوقات التي تعرقل مسيرة العمل والبت في معالجتها من اجل تطوير وتأهيل الكادر والخدمة القانونية بالبلاد.

ووقفت الوزيرة خلال جولتها على سير الأداء بإدارة التشريع وذلك لما تمثله من أهمية قصوى باعتبارها منبع القوانين وهي تؤطر وتؤصل وتوائم وتراجع مدى توافق هذه القوانين مع الدستور ومدى توائمها مع بعضها البعض ومنع اي تقاطعات او تضارب فى القوانين.

وتطرقت الحويرص إلى اهمية الربط بين الإدارات القانونية بالولايات والمركز وضرورة التعاون والتنسيق بينهما وشددت على ضرورة إحداث آلية ربط تمحص فى القوانين التي تصدر في الولايات لتكون ملائمة مع القوانين بالمركز.

ووجهت بضرورة تدريب وتأهيل المستشارين وزيادة الجرعات التدريبية والدورات والورش خاصة في مجال التشريع لما به من اهمية قصوى وابدت اهتمامها بذوي الخبرات في مجال التشريع وضرورة إحداث مساحات تواصل معهم والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، ودفعت الحويرص بحزمة من المقترحات والتوجيهات التي من شأنها أن تؤدى إلى ترقية وجودة الأداء بإدارة التشريع وبقية الادارات بالوزارة.

