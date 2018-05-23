وزارة الخارجية تعرب عن اسفها لاستمرار الحكومة الإريترية في إطلاق اتهامات لا أساس لها ضد السودان

الخرطوم 23-5-2018(سونا) - أعربت وزارة الخارجية عن أسفها لاستمرار الحكومة الإريترية في إطلاق اتهامات للسودان لا أساس لها، مشيرة للبيان الصحفي الصادر عن وزارة الإعلام بدولة إرتريا وما حواه من اتهامات مباشرة للسودان باتفاقه مع إثيوبيا خلال زيارة رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية إلى السودان، على التنسيق لدعم المعارضة الإريترية المسلحة، وتسهيل حركتها دون قيود على حدود البلدين .

وأبدت وزارة الخارجية في بيان لها، استغرابها الشديد لما تضمنه بيان وزارة الإعلام الإريترية من معلومات ملفقة، و دعت الحكومة الإريترية إلى حل خلافاتها الداخلية دون إقحام اسم السودان في قضاياها ومشاكلها .

وفي ما يلي تورد (سونا) نص البيان :

وزارة الخارجية

بيان صحفي

اطلعت وزارة خارجية جمهورية السودان على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الإعلام بدولة إرتريا بتاريخ 14 مايو 2018 وما حواه من اتهامات مباشرة للسودان باتفاقه مع إثيوبيا خلال زيارة السيد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية في الفترة من 4-5 مايو 2018 إلى السودان، على التنسيق لدعم المعارضة الإريترية المسلحة، وتسهيل حركتها دون قيود على حدود البلدين .

واذ تعرب وزارة الخارجية عن أسفها لاستمرار الحكومة الإريترية في إطلاق هذه الاتهامات التي لا أساس لها، تبدي استغرابها الشديد لما تضمنه البيان من معلومات ملفقة، حيث أن زيارة السيد رئيس الوزراء الإثيوبي إلى السودان تمت تغطيتها إعلامياً وبصورة مكثفة، وكانت جلسات المحادثات الثنائية بين الرئيسين مفتوحة أمام كافة وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية والتي لم تشر لا من قريب ولا بعيد للمزاعم التي حواها بيان الحكومة الإريترية .

تجدد وزارة الخارجية التزام حكومة السودان التام بنهجها الثابت في تبني سياسة مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما تدعو الحكومة الإريترية في الوقت نفسه إلى حل خلافاتها الداخلية دون إقحام اسم السودان في قضاياها ومشاكلها .





