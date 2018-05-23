المؤتمر الوطنى والاتحادى الديمقراطى الأصل يتوافقان على ضرورة الوصول إلى دستور يكفل الحريات

الخرطوم 23-5-2018م (سونا) - توافق حزبا للمؤتمر الوطنى والاتحادى الديمقراطى الأصل بزعامة السيد محمد عثمان الميرغنى على ضرورة الوصول إلى دستور يكفل الحريات والتشريعات ويحقق العدالة الاجتماعية والوصول لانتخابات 2020م تحت إشراف مفوضية قومية مستقلة يضمن انتخابات حرة ونزيهة.

وأشار رئيس وفد الاتحادى الاصل السيد الفاتح تاج السر فى تصريحات عقب الاجتماع المشترك لللجنة السياسية المشتركة بين الحزبين بالمركز العام للوطنى اليوم، اشار الى توافق الحزبين كذلك علي تواصل الحوار فى القضايا التى تهم المواطن خاصة الجانب الاقتصادى بغية الوصول لما يمكن المواطن من العيش الكريم .

من جانبه أوضح الاستاذ حامد ممتاز رئيس قطاع الاتصال التنظيمى بالمؤتمر الوطني ان اجتماع اللجنة المشتركة ياتى فى إطار التفاكر حول القضايا السياسية والاقتصادية التى تهم البلاد بصورة كلية، مشيرا إلى ان الاجتماع ناقش عدد من القضايا على رأسها انتخابات 2020 وقضايا الدستور وقانون الانتخابات والمراحل السياسية التى تبنى علي مخرجات الحوار الوطنى بالإضافة للحديث فى الجانب الاقتصادى .

وقال ممتاز ان الاجتماع تحدث عن معاش الناس وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة بأفكار مشتركة بين مكونات الوفاق الوطنى تقف على سلم أولويات تفكير الحكومة والمجتمع فى هذا الإطار ، مشيرا إلى ان الاجتماع امن على جملة من القضايا المشتركة بين الحزبين ودعوة الأحزاب والقوى السياسية من أجل توفيق الأوضاع وإنفاذ مخرجات الحوار الوطنى للمضي نحو الاستقرار السياسي والتداول السلمى السلطة.

