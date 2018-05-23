حسين يسن يتسلم مهامه واليا لولاية غرب دارفور

الجنينة 23-5-2018م (سونا) - استقبلت ولاية غرب دارفور وفداً برئاسة الاستاذ حسين يس حمد ابو سروال والي الولاية وعددٌ من قيادات الولاية بالحكومة الاتحادية والهيئة التشريعية القومية الى جانب عدد من قيادات ولاية النيل الازرق للمشاركة في مراسم تسلم الاستاذ حسين يس حمد مهامه واليا لولاية غرب دارفور حيث احتشدت قادة الاجهزة الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني بمطار الشهيد صبيرة الدولي لاستقبال الوالي الجديد للولاية.

وخاطب الاستاذ حسين ابو سروال والي غرب دارفور لقاء فعاليات الولاية من مختلف القوى السياسية بصالة ميار للمؤتمرات واعرب في كلمته عن تقديره للثقة التي نالها من رئيس الجمهورية وقيادة الحزب لشغل منصب والي غرب دارفور التي اتاها من ولاية مشابهة لها في العديد من الاوجه .

وكشف الوالي عن الخطوط العريضة لخطة عمل حكومة والتي تعتمد على الشفافية والنزاهة والاستماع الى كافة قطاعات المجتمع دون حجر على احد من اجل اتخاذ القرارات السليمة في شأن معاش الناس والقضايا الاقتصادية والتنموية بصورة تخدم الوطن والمواطن.

واعلن الوالي ان تطوير العلاقات مع تشاد والاهتمام بالعودة الطوعية والحفاظ على الامن والستقرار والسلم الاجتماعي من اولويات عمل حكومته في المرحلة الحالية مؤكدا ان ولاية غرب دارفور تعتبر من اكثر الولايات امنا واستقرار بعد انتهاء الحرب في دارفور الامر الذي يتطلب ن كافة قطاعات المجتمع العمل معا من اجل تجاوز اثارها وتحقيق التنمية المستدامة.

هذا وقد ترأس الاستاذ حسين يس حمد والي غرب دارفور والاستاذ فضل المولى الهجا الوالي السابق اجتماعا لمجلس وزراء حكومة الولاية تم فيه التوقيع على مذكرة التسليم والتسلم بينهما وتحدث عدد من اعضاء حكومة الولاية مؤكدين ان الفترة السابقة ساد فيها النصح والشورى وروح الفريق الواحد الامر الذي يدعو الى الاستمرار فيه ، وكان والي غرب دارفور قد اشاد بالنهج المتبع من الوالي السابق في ادارة شأن الولاية مبيناً حرصه على تقديم ما يفيد الناس عبر الشورى والنصح وتكامل الادوار بين مجلس الوزراء والسلطات المختلفة والمواطنين من اجل خدمة الولاية