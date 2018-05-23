السودان يشارك في مؤتمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنع التطرف العنيف بأوسلو

الخرطوم 23-5-2018(سونا) - أكدت وزيرة الدولة بوزارة التعاون الدولي سمية أُكد لدى مخاطبتها الجلسة الافتتاحية لمؤتمر برنامج الامم المتحدة الإنمائي لمنع التطرّف العنيف والذي يعقد برعاية الأمم المتحدة وضيافة وزارة الشئون الخارجية النرويجية بأوسلو ، أكدت على الدور المحوري والاساسي والهام الذي تقوم به الحكومة السودانية في مكافحة الارهاب ومشاركتها في الجهود الدولية المنتظمة لمكافحة الارهاب والتطرف العنيف بصورة وجدت الاعتراف والإشادة والتقدير من المجتمع الدولي.



وقالت الوزيرة في كلمتها ان السودان وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بالخرطوم قد انجزا دراسة متخصصة عن أسباب ودوافع انضمام الشباب للجماعات الإرهابية وقاما كذلك بإنجاز فلم بعنوان "إيمان" عن التطرّف العنيف المؤدي للارهاب عُرض مساء امس على المجتمعين وتمت الاشادة به بل وقامت عدد من وفود الدول بطلبه بغرض الاستفادة منه في جهودها لمكافحة التطرّف العنيف منها الولايات المتحدة وكندا وتونس ومصر والامارات ونيجيريا وإندونسيا وماليزيا وتم اعتماد الفلم بواسطة الامم المتحدة كواحدة من وسائل التدريب الرئيسة.



وقالت الوزيرة ان السودان قد وجد من خلال الممارسة ان التدابير الأمنية ليست مدخلا مناسبا لحل المشكل وان الأفضل منها هو اتخاذ اُسلوب الحوار والإقناع ، واضافت ان السودان الان يقدم كل مساعدة ممكنة لدول الاقليم.



واضافت سمية ان اتباع منهج التنمية كمدخل مناسب لمحاصرة الأسباب الجذرية للتطرف يبدو مناسبا لكن ينبغي ان يكون مدخلا شاملا يخاطب المشكل بوسائل تنموية مختلفة.



وخلال مخاطبته الجلسة اشاد نيكولاي استراب وزير التنمية الدولية للنرويج واكيم شتاينر وكيل الامين العام مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي وفلادمير فيرنكوف وكيل الامين العام رئيس مكتب الامم المتحدة لمكافحة الارهاب أشادوا بتعاون السودان في مجال مكافحة الارهاب والتطرف العنيف وأكدوا على ضرورة أخذ الاستفادة من التجربة والممارسة السودانية في مراكز الحوار الفكري التي ساهمت وتساهم في مكافحة التطرّف العنيف.

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يشارك في المؤتمر الدولي الثاني لمنع التطرّف العنيف اكثر من 90 دولة حيث ترأس وفد السودان سميه أكد وزيرة الدولة بالتعاون الدولي وعضوية السفيرة احلام عبد الجليل سفيرة السودان لدي النرويج والوزير المفوض د. الصادق على سيد احمد مسئول ملف الارهاب ببعثة السودان الدائمة لدي الامم المتحدة بنيويورك .



مما يجدر ذكره ان المؤتمر يعقد لمدة يومين ويختتم غداً الخميس.