رئيس الجمهورية يستقبل مساعد وزير الدفاع السعودي

الخرطوم فى 23-5-2018م (سونا) - استقبل المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم ببيت الضيافة، معالي الاستاذ محمد عبد الله العايش مساعد وزير الدفاع السعودي موفد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور السيد حاتم حسن بخيت وزير الدولة مدير مكاتب رئيس الجمهورية لشرح تطورات الاوضاع والموقف العملياتي لقوات عاصفة الحزم فى اليمن .

ونقل موفد خادم الحرمين الشريفين لفخامة رئيس الجمهورية شكر وتقدير المملكة العربية السعودية للمشاركة المخلصة للسودان فى عاصفة الحزم والادوار البطولية التى تؤديها القوات السودانية التى ساهمت فى الانتصارات والتقدم الذى حققته قوات الحزم فى اليمن .

وقد شكره السيد رئيس الجمهورية على زيارته للسودان وحمله تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين فى اطار التشاور بين قيادة البلدين.

و استعرض سيادته تطورات الاوضاع فى السودان لاسيما الوضع الاقتصادي وجهود الحكومة لمعالجة الاختلالات فى الوضع الاقتصادي التى لن تثني السودان عن لعب دوره العربي فى استرداد الشرعية فى اليمن باعتبار ان مواقف السودان المبدئية المعلنة هي الدفاع عن ارض الحرمين والتزاما بالاهداف النبيلة التى دعت الى مشاركته فى عاصفة الحزم ، متمنيا ان تشهد العلاقات السودانية السعودية المزيد من التطور فى مقبل الايام القادمة .

