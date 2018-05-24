التحالف العسكري في اليمن يعلن اعتراض صاروخ جديد فوق السعودية

الرياض 24-5-2018م( أ ف ب )- أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية فجر اليوم الخميس اعتراض صاروخ بالستي اطلقه المتمردون اليمنيون باتجاه مدينة جازان.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان أن قوات الدفاع الجوي السعودية رصدت إطلاق الصاروخ البالستي من محافظة صعدة، معقل المتمردين الحوثيين في شمال اليمن.

وأوضح أن الصاروخ أطلق باتجاه مدينة جازان في جنوب المملكة "بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان"، مشيرا الى انه تم اعتراضه وتدميره، ما أدى الى تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية "دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات".

واعلنت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين اطلاق صاروخ "من طراز بدر 1" على ميناء جازان.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت الاثنين صاروخا بالستيا فوق جازان.

والسبت أعلن التحالف ان صاروخين اطلقا باتجاه منطقة خميس مشيط الجنوبية، جرى اعتراض احدهما بينما سقط الآخر في منطقة صحراوية.

