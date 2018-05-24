مبادلة السيارة بوسائل أخرى يقلل من الوفاة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 30%



بريطانيا 24-5-2018م (أ.ش.أ) - كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون بريطانيون، أن مبادلة السيارة بوسائل أخرى أكثر نشاطًا من الناحية البدنية قد يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن المشى وركوب الدراجات وحتى استخدام وسائل النقل العامة أكثر نشاطًا بدنيًا من استخدام السيارة، لذا قد يساعدك التحول إلى إحدى وسائل النقل هذه لأن تكون أكثر نشاطًا وصحة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 350 ألف بالغ، تتراوح أعمارهم بين 37 و 73 عاماً، وفي بداية الدراسة أخبرنا الناس عن عادات تحركاتهم، بالإضافة إلى السلوكيات الصحية المهمة الأخرى مثل التدخين.

وقارنا الأشخاص الذين استخدموا السيارة فقط للتحرك مع أولئك الذين قاموا ببعض المشي، إما بمفردهم أو بالاشتراك مع السيارة أو وسائل النقل العام، أو الدراجة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين كانوا أكثر نشاطاً كان لديهم خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية أقل بنسبة 30% مقارنة بالأشخاص الذين يستقلون سياراتهم طول اليوم .





