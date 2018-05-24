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إطلاق سراح موظفة في الأمم المتحدة مختطفة في أفغانستان

التاريخ : 24-05-2018 - 12:04:00 مساءً
كابول -24 -5 - 2018 - (رويترز) - أعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان اليوم الخميس إطلاق سراح موظفة في البعثة وابنها كانا قد خُطفا في يناير.وعبرت البعثة عن غضبها لمقتل سائق الموظفة خلال عملية الاختطاف.
واختفت المرأة وهي أفغانية يوم 22 ينايرمع ابنها الصغير بعد أن أوقف مهاجمون مجهولون سيارتهما. وتم استعادة جثة السائق وهو أفغاني في مارس .
وقالت إنجريد هايدن نائبة الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ”ندين الخطف المشين والقتل المتعمد فيما يبدو لأحد زملائنا“.
وأصبحت عمليات الخطف التي تستهدف الأفغان بشكل رئيسي للحصول على فدية مشكلة مزمنة في كابول ومدن أخرى رغم اختطاف عدة أجانب في السنوات الماضية.
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