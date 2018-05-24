النائب الأول لرئيس الجمهورية يطلع على نتائج زيارة وزير مجلس الوزراء للمغرب

الخرطوم 24-5-2018م(سونا)-اطلع الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي على نتائج زيارة وزير مجلس الوزراء للمملكة المغربية والتي استغرقت 3 أيام.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بمجلس الوزراء اليوم الأمير أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء والذي أوضح في تصريحات صحفية أنه التقى خلال الزيارة برئيس الحكومة المغربية ووزير شؤون الهجرة المغربي بجانب الأمين العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم د.عبدالعزيز التويجري مبينا أن اللقاءات تطرقت لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وأبان أنه أطلع النائب الأول على مجهودات المملكة المغربية في تنمية صادراتها الزراعية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء إنه في مجال المغتربين تم التوقيع على قيام ملتقيات بالمغرب والسودان للاستفادة من الخبرة المغربية في مجال جذب مدخرات المغتربين.

وكشف أحمد سعد عمر عن زيارة مرتقبة لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب للسودان في أكتوبر المقبل.

