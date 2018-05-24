والي ولاية البحر الأحمر يتسلم مهام عمله رسميا

بورتسودان 24-5-2018م( سونا)- تسلم والي ولاية البحر الأحمر الأستاذ الهادي محمد علي اليوم بقاعة مجلس حكومة ولاية البحر الأحمر ،مهام عمله رسميا عقب اكتمال إجراءات التسليم والتسلم بينه والوالي السابق الأستاذ علي أحمد حامد .

و قدم الوالي السابق تنويرا شاملا حول الولاية من حيث الموقع والمساحة والسكان، ونظام الحكم والإدارة ومجالس التنسيق بين الولاية والمؤسسات الاتحادية، بالإضافة إلى الأنشطة والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها والتي قيد التنفيذ والمشروعات المستقبلية، متمنيا لخلفه التوفيق والسداد.

من جانبه، أشاد الوالي الجديد بجهود الوالي السابق، ودوره في ترقية وتطوير الأداء في المجالات المختلفة، مؤكداً أن قضايا المياه تأتي في رأس الأولويات، داعيا أعضاء حكومة الولاية إلى تسيير العمل في إطار التعاون والتنسيق القائم بالولاية إلى حين التشكيل الجديد لحكومة الولاية خلال الفترة المقبلة.

