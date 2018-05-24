تشريعي النيل الأزرق يجيز مشروع دعم وتطوير التعليم بالولاية

الدمازين 24-5-2018( سونا) - أجاز المجلس التشريعي بالنيل الأزرق في جلسته الراتبة اليوم برئاسة السيد سراج الدين حمد عطا المنان رئيس المجلس مشروع قانون صندوق دعم وتطوير التعليم لسنة 2018

وقالت انتصار عمر رئيس لجنة التشريع والقانون إن المشروع نال حظه من الدراسة وأجريت عليه عدة تعديلات .

وأوضحت أن الصندوق أنشئ بموجب قرار من الوالي وله شخصية اعتبارية وختم عام وله حق التقاضي باسمه على أن يكون مقرالصندوق برئاسة وزارة التربية والتعليم بالنيل الأزرق.

وأضافت يجوز للصندوق أن ينشئ فروعا له بالمحليات ومكاتب في أي مكان بالولاية مضيفة أن وزير التربية والتعليم هو المشرف على الصندوق .

وأبانت أن الصندوق يهدف إلى دعم خطط وبرامج التعليم بالولاية و يؤمن متطلبات واحتياجات البنيات الأساسية وتهيئة البيئة المدرسية وتطويرها وصولا لتعليم جيد النوعية كما ونوعا ويدعم تطبيق إلزامية التعليم الأساسي و التوسع في التعليم الثانوي وتعدد مساقاته وكذلك استقطاب الدعم الرسمي والشعبي لبرامج الوزارة بالإضافة لتحصيل موارد الصندوق بالإضافة إلى تفعيل الشراكات بين وزارة التربية والتعليم والمحليات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى إيجاد تمويل المشروعات النموذجية.

يشكل مجلس إدارة الصندوق من وزير التربية والتعليم بالنيل الأزرق وأمين عام مقررا بالإضافة إلى المستشار القانوني للوزارة عضوا ومعتمدي المحليات أعضاء بالمجلس على أن يتم اختيار ثلاثة أعضاء تمثيلا لجهات ذات صلة واختصاص يعينهم رئيس المجلس .

ويختص المجلس بوضع السياسات العامة والإشراف العام والتخطيط لسير أعمال الصندوق، ووضع خطط وبرامج لتحقيق أغراضه إصدار اللوائح التنفذية لأعماله، الموافقة على المنح والقروض للتعليم ،الموافقة على الصرف وفق ما تنص عليه اللوائح المالية.

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