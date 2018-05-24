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أخبار محلية - سياسية

ولاية النيل الأزرق تكمل استعدادها لاستقبال الوالي الجديد

التاريخ : 24-05-2018 - 02:36:00 مساءً
الدمازين في 24-5-2018م (سونا) - أكمل مجلس وزراء حكومة ولاية النيل الأزرق في اجتماعه الراتب اليوم بمقره بأمانة الحكومة برئاسة د.عبدالرحمن بلال بلعيد وزير الصحة نائب الوالي ترتيباته لاستقبال والي الولاية الجديد خالد حسين محمد عمر.
وقال الباشمهندس عبدالمنعم محمد أبوالقاسم وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي للمجلس إن الاستقبال سيكون بمشاركة القيادات التنفيذية والتشريعية والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورموز المجتمع.
وقال عبدالمنعم إن برنامج الاستقبال سيتضمن لقاء بكافة الفعاليات السياسية وإفطارا جماعيا واجتماعا لمجلس الوزراء بغرض إجراء عملية التسليم والتسلم.
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