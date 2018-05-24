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أخبار محلية - سياسية

رئيس القضاء يلتقي والي ولاية جنوب دارفور

التاريخ : 24-05-2018 - 03:46:00 مساءً
الخرطوم فى 24 -5 -2018 م (سونا) - التقى مولانا بروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء بمكتبه اليوم بالمهندس آدم الفكي والي ولاية جنوب دارفور والذي أطلع رئيس القضاء على الأوضاع بالولاية حيث أشاد بالانتشار القضائي الذي تشهده الولاية مثمنا دور القضاء والأجهزة العدلية في العمل على إنفاذ سيادة حكم القانون والبلوغ بالولاية إلى الرضا الأمني داعياً إلى إنشاء المحاكم في جميع محليات الولاية.
من جانبه، شكر رئيس القضاء الوالي على الزيارة ووعد بمتابعة مسألة الانتشار القضائي بالولاية كما وعد بمد الولاية بالمعينات اللازمة لافتتاح محكمتي شطاية وميرشنق وذلك بعد صدور قرار بتأسيسهما ' مشيرا إلى أن العملية العدلية لا تكتمل إلا بتضافر الجهود وتعاون كل الجهات ذات الصلة مثمنا دور الولاية في هذا الشأن.

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