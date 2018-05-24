حسبو يؤمّن علي خطة لجنة امن ولاية كسلا لجمع السلاح

الخرطوم 24-5-2017م( سونا) - امن نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن على خطة لجنة امن ولاية كسلا فيما يتعلق بعملية جمع السلاح والعربات غير المقننة .

واطلع لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم والي الولاية ادم جماع على مجمل الاوضاع بالولاية وعملية جمع السلاح بوجه خاص .

واكد الوالي في تصريحات صحفية استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية وسير عملية جمع السلاح بصورة طيبة بفضل القوات المنتشرة في سهل البطانة التي لعبت دورا كبيرا في مكافحة تهريب السلاح خارج الولاية .

وابان انه تم الاتفاق علي عقد اجتماع للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة بالولاية لمزيد من التشاور ووضع الخطة الإستراتيجية في هذا الشأن.