النائب الأول يطلع علي جهود تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

الخرطوم 24-5-2018م (سونا) - اطلع الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي علي جهود تنفيذ مخرجات الحوار الوطني . جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء بروفسير هاشم علي سالم الوزير بمجلس الوزراء والذي أوضح في تصريحات صحفية ان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تمر بأربع مراحل أساسية تتمثل في برنامج اصلاح أجهزة الدولة والخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة 2017-2020 وإنفاذ التوصيات بواسطة الوزارات ووثيقة السياسات العامة للدولة والتي تمت اجازتها مؤخرا من مجلس الوزراء.

وقال بروفسير هاشم أنه قدم تنويرا للنائب الأول حول متابعة إنفاذ الولايات لمخرجات الحوار مبينا أنه سيقوم بزيارة لعدد من الولايات للوقوف على مستوى تنفيذ التوصيات.