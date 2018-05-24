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أخبار محلية - سياسية

بروفيسور هاشم يؤكد أهمية دور المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي

التاريخ : 24-05-2018 - 05:25:00 مساءً
الخرطوم فى 24/5/2018 (سونا) - أكد الوزير برئاسة مجلس الوزراء بروفيسور /هاشم علي سالم أهمية دور المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي في تحديد السياسات العامة للدولة وخططها وبرامجها الاستراتيجية.
جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه اليوم بدكتور/ عباس كورينا الأمين العام للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي،وبحث اللقاء الخطة الاستراتيجية (2020-2017)وضرورة استصحاب مطلوبات الحوار الوطني متمثلة في وثيقة السياسات العامة للدولة وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة.
وأمن اللقاء على أهمية الخطة الاستراتيجية (2020/2017م) في تحقيق الأهداف المنشودة والغايات المرجوة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
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