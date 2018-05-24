بروفيسور هاشم يؤكد أهمية دور المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي

الخرطوم فى 24/5/2018 (سونا) - أكد الوزير برئاسة مجلس الوزراء بروفيسور /هاشم علي سالم أهمية دور المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي في تحديد السياسات العامة للدولة وخططها وبرامجها الاستراتيجية.

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه اليوم بدكتور/ عباس كورينا الأمين العام للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي،وبحث اللقاء الخطة الاستراتيجية (2020-2017)وضرورة استصحاب مطلوبات الحوار الوطني متمثلة في وثيقة السياسات العامة للدولة وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة.

وأمن اللقاء على أهمية الخطة الاستراتيجية (2020/2017م) في تحقيق الأهداف المنشودة والغايات المرجوة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

