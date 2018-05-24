وزير الخارجية يلتقي سفير دولة قطر بالخرطوم

الخرطوم 24-5-2018م (سونا) - استقبل وزير الخارجية الدكتور الدرديري محمد أحمد بمكتبه اليوم سعادة راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير دولة قطر بالخرطوم والذي قدم له التهنئة بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية متمنياً له التوفيق والسداد، كما ناقش اللقاء مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على كافة الاصعدة .

وتطرق السفير القطري خلال اللقاء إلى دور بلاده في عملية السلام بالسودان والمشروعات التي انتظمت ولايات دارفور فى اطار تنفيذ وثيقة الدوحة .

من جانبه شكر الوزير سعادة السفير القطري على التهنئة، مؤكدا حرصه على تطوير العلاقة بين البلدين واثنى على جهود قطر فى عملية السلام في دارفور كما امتدح جهود السفير ومساعيه المستمرة من أجل مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.