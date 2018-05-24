الساعة الآن اليوم آخر تحديث 10:20:00 PM

أخبار محلية - سياسية

وزير الخارجية يلتقي سفير دولة قطر بالخرطوم

التاريخ : 24-05-2018 - 07:43:00 مساءً
الخرطوم 24-5-2018م (سونا) - استقبل وزير الخارجية الدكتور الدرديري محمد أحمد بمكتبه اليوم سعادة راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير دولة قطر بالخرطوم والذي قدم له التهنئة بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية متمنياً له التوفيق والسداد، كما ناقش اللقاء مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على كافة الاصعدة .
وتطرق السفير القطري خلال اللقاء إلى دور بلاده في عملية السلام بالسودان والمشروعات التي انتظمت ولايات دارفور فى اطار تنفيذ وثيقة الدوحة .
من جانبه شكر الوزير سعادة السفير القطري على التهنئة، مؤكدا حرصه على تطوير العلاقة بين البلدين واثنى على جهود قطر فى عملية السلام في دارفور كما امتدح جهود السفير ومساعيه المستمرة من أجل مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء